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В финских регионах начали вновь вводиться жесткие карантинные ограничения, как это было минувшей весной. Со следующего понедельника и до конца октября в муниципалитетах, входящих в округ здравоохранения Вааса, будут запрещено собираться в группы более 10 человек — при этом неважно, в помещении будут проходить эти собрания или на открытом воздухе, пишет YLE.
В Финляндии начали вводить жесткие карантинные ограничения
© Reuters / Scanpix

Решение принято в рамках закона об инфекционных заболеваниях. У отдельных муниципалитетов есть возможность при необходимости ужесточить эти ограничения. Хотя решение касается только публичных мероприятий, власти рекомендуют гражданам не собираться более десяти человек даже в частном порядке. За последние две недели на территории округа здравоохранения Вааса выявлено 166 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек, а в самом городе Вааса — 356 случаев.

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В других регионах пока ограничиваются рекомендациями. В Канта-Хяме с 12 октября советуют не проводить частные мероприятия с участием более 20 человек. Аналогичная рекомендация была выпущена и в Хельсинки: столичные власти советуют не организовывать семейные торжества, частные и корпоративные вечеринки, в том числе рождественские, на 20 и более человек.

В шести регионах, где статистика по заражениям вновь пошла вверх (Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Пирканмаа, Канта-Хяме, Похъянмаа и Южная Похъянмаа), продажа алкоголя в барах и ресторанах должна прекращаться в 22 часа, а сами заведения закрываться в 23 часа. Правительство постановило, что одновременно в помещениях заведений общественного питания может находиться не более половины максимального допустимого числа клиентов. Эти ограничения вступают в силу в полночь с пятницы на субботу.

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