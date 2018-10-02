В Финляндии популярность набирают группы дневного сна для взрослых.
Полчаса на сон посреди рабочего дня стали выделять во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и в школах, передает Yle.
Помимо этого, в центре Хельсинки с недавних пор стали проводится специальные, платные занятия, участники которых могут погрузиться в сон и расслабиться в разгар рабочих часов. Занятия проводятся под руководством инструктора.
– Сложно заставить себя расслабиться, а под руководством тренера это сделать проще даже посреди рабочего дня. Инструктор в такой ситуации на вес золота, потому что именно он делает возможной эту ментальную паузу, этот мини-отпуск, получасовой перерыв, — говорит Тиина Вайнио из компании Sofia Future Farm, организующей эти занятия.
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В Финляндии набирают популярность группы дневного сна для взрослых
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