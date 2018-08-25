Автобус, перевозивший группу пенсионеров, столкнулся с пятью автомобилями и упал с моста на железнодорожные пути. Инцидент произошел в районе города Куопио.
Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние троих пациентов тяжелое. Предположительно, причиной из-за которой водитель автобуса потерял управление стал отказ тормозов.
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