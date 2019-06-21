В четверг в последнем туре голосования в парламентской фракции депутаты-тори отсеяли бывшего соратника Бориса Джонсона по кампании за выход из Евросоюза перед референдумом 2016 года, министра окружающей среды Майкла Гоува. Он проиграл Джереми Ханту всего 2 голоса: 75 против 77.
Борис Джонсон собрал 160 голосов. До финального тура на выборах лидера Консервативной партии голосовала только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.
Теперь выбирать лидера из оставшихся двоих кандидатов будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.
Одновременно кандидаты будут колесить - точнее, летать на двух специально арендованных вертолетах - по стране: они проведут 16 встреч с членами партии и журналистами.
Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это, по планам Консервативной партии, произойдет примерно 22-25 июля.
По данным опроса сайта консерваторов ConservativeHome, в финале Джонсон с большим преимуществом - набрав около 70% голосов - победил бы любого из соперников, в том числе и Джереми Ханта.
Джонсон обещает 31 октября, когда истекает предоставленная Евросоюзом отсрочка, вывести Британию из ЕС - даже если придется уйти из союза без урегулированных отношений.
Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.
Джереми Хант, как и Джонсон, хочет провести с ЕС новые переговоры и составить новое соглашение о выходе, но допускает и выход без урегулированных отношений 31 октября.
Представители Евросоюза неоднократно и твердо заявляли, что переписывать проект соглашения не намерены. Выход же без соглашения может запретить Палата общин, как она это уже делала весной.
Но кандидаты в лидеры тори не могут не обещать твердой рукой вывести страну из ЕС, поскольку этого, судя по опросам, хочет подавляющее большинство их избирателей - членов Консервативной партии.
Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, но была вынуждена дважды просить Евросоюз об отсрочке, поскольку Палата общин три раза отвергла составленный правительством Мэй и Брюсселем проект соглашения об условиях выхода.
Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а когда будет избран новый лидер, освободит и кресло премьер-министра.
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