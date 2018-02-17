Звонок поступил в ведомство 5 января 2018 года. Человек, который преставился знакомым Круза, высказал свое обеспокоенность по поводу него, сообщается в пятницу, 16 февраля, в пресс-релизе на официальном сайте ФБР.

Звонивший рассказал, что Круз является владельцем оружия, собирается убить людей, ведет себя непредсказуемо, размещает тревожные сообщения в социальных сетях и, возможно, собирается устроить стрельбу в школе.

Согласно действующему протоколу, информация, предоставленная по горячей линии, должна была быть оценена как потенциальная угроза жизни. Затем ее следовало направить в отделение ФБР в Майами, где были бы предприняты соответствующие следственные действия.

Однако в этом случае протокол был нарушен. Сведения не перенаправили в Майами, и никакие следственные действия не проводились.