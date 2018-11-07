В Facebook рассказали, что аккаунты, заблокированные перед промежуточными выборами, вероятно, связаны с "российскими агентами", которые распространяли дезинформацию во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает Washington Post.
© Reuters

Согласно заявлению компании, удаленные аккаунты связаны с "Агентством-интернет исследований" (IRA), которое считают прокремлевской организацией. Кроме того, руководство соцсети заявило, что связаный с IRA веб-сайт опубликовал список созданных "Агентством" аккаунтов в Instagram.

"Это своевременное напоминание о том, что недобросовестные деятели не сдадутся, и почему так важно, что мы работаем с правительством США и другими технологическими компаниями, чтобы быть впереди", — заявил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

ФОТО, ВИДЕО: правительственный квартал в центре Киева заблокирован из-за протеста владельцев "евроблях"

В Киеве в правительственном квартале ограничено...

"Не выполнил плана - ешь таракана". Как в Китае наказывают офисных сотрудников

Менеджеры одной из китайских компаний приговорены к...

В Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин кратко пообщается со...

Порошенко указал РПЦ на двери (5)

Президент Петр Порошенко заявил, что российской...

В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, потратившая £16 млн в универмаге

Магистратский суд в Лондоне арестовал жену бывшего...

TOP новостей

Няни и строители в Литве не смогут работать по бизнес-удостоверению (12)

Власти Литвы решили побудить жителей покупать...

Saulius Skvernelis, Benjaminas Netanyahu Iki parduotuvė

Опровергнута информация о приходе новой сети в Литву: будет расширяться Iki (19)

7 ноября в социальной сети Facebook премьер-министр Литвы...

Родители в Литве напуганы: детские сады станут рассадниками болезней (2)

Минздрав Литвы изменил правила гигиены, отныне дети с...

В Литве 15-летний подросток пожаловался на родителей за то, что они не купили ему телефон (80)

Подросток, который разозлился на мать за то, что она не...

Подарок руководства компании: бросаешь курить - получаешь 5 выходных (12)

Если бросишь курить, получишь 5 дополнительных выходных...