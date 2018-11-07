Согласно заявлению компании, удаленные аккаунты связаны с "Агентством-интернет исследований" (IRA), которое считают прокремлевской организацией. Кроме того, руководство соцсети заявило, что связаный с IRA веб-сайт опубликовал список созданных "Агентством" аккаунтов в Instagram.
"Это своевременное напоминание о том, что недобросовестные деятели не сдадутся, и почему так важно, что мы работаем с правительством США и другими технологическими компаниями, чтобы быть впереди", — заявил глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.
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