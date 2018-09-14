"Сегодня мы расширяем проверку фактов для фотографий и видео для всех наших 27 партнеров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации", — рассказала она.

Компания создала самообучающуюся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. Одной из них является обратная связь от пользователей Facebook. Фотографии и видео отправляются экспертам для проверки фактов.

В Facebook отмечают, что многие партнеры имеют опыт оценки фото и видео и обучаются методам визуальной проверки. Facebook также использует оптическое распознавание символов для извлечения текста из фотографий. Соцсеть работает над разработкой новых способов определения манипуляций с фото и видео.

В феврале в отношении 13 граждан России в США были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы, проводившиеся осенью 2016 года. По данным расследования, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, которое в прессе получило название "фабрика троллей". Их подозревают в попытках повлиять на американских избирателей.

После февральских обвинений Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr и YouTube стали проводить "чистки" аккаунтов, появление которых связывают с деятельностью иностранных агентов и спецслужб.

10 апреля на сайте конгресса США были опубликованы письменные показания Цукерберга, в которых, в частности, он принес извинения за то, что компания допустила обернувшуюся крупным скандалом утечку персональных данных 87 миллионов пользователей соцсети, а также совершила ряд других промахов. Впоследствии он рассказал о разработке Facebook- инструментов, которые позволят избежать вмешательство в выборы с помощью соцсетей.

В показаниях Цукерберга говорится, что российское Агентство интернет-исследований вело кампанию по распространению дезинформации с использованием фейковых аккаунтов. Всего с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тысяч постов, которые могли увидеть около 126 миллионов пользователей. Кроме того, агентство покупало политическую рекламу в Facebook и Instagram, которую могли увидеть около 11 миллионов американцев.

21 августа компания Microsoft объявила, что провела уже 12-ю по счету проверку с 2016 года и выявила сайты, которые имитируют интернет-странички американских консервативных организаций (института Хадсона и Международного республиканского института), а также Сената США. По мнению экспертов, сайты были созданы группой хакеров Fancy Bear, которая "связана с Главным разведывательным управлением России (ГРУ)". Эта же группа осуществляла хакерские атаки в 2016 году на Национальный комитет Демократической партии и предвыборную кампанию кандидата в президенты от партии Хиллари Клинтон. Выявленные Microsoft сайты, созданные с мошенническими целями, были заблокированы.

22 августа компании FireEye, Facebook и Twitter также объявили, что "вычистили" поддельные новостные странички и удалили подозрительные аккаунты пользователей, которые выражали проиранские взгляды и демонстрировали "согласованное неаутентичное поведение", в частности в соцсетях Facebook и Instagram. Только Facebook удалила 652 страницы, которые, предположительно, были созданы в интересах российских и иранских властей.

Аналогичное заявление 23 августа сделали и в компании Google. В этом случае "чистка" проводилась в принадлежащем Google видеохостинге Youtube. Кроме того, стало известно, что представители Facebook, Twitter и Google проведут секретную встречу, посвященную борьбе с дезинформацией перед выборами в США.