Ухудшение настроений отмечается как у потребителей, так и во всех отраслях экономики. Наиболее сильно оно выражено в сфере обслуживания и розничной торговле, которые больше всего пострадали от карантинных мер, введенных в большинстве стран еврозоны. В промышленности деловые настроения тоже значительно понизились, однако еще не достигли антирекорда во время финансового кризиса в 2009 году, сообщили в Брюсселе.

В странах еврозоны показатель барометра наиболее сильно упал в Нидерландах (-32,6), Испании (-26), Германии (-19,9) и Франции (-16,3). В Италии из-за жесткого локдауна не было возможности провести исследование, сообщила Еврокомиссия.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение ВВП стран еврозоны в текущем году на 7,5 процента и рост на 4,7 процента в 2021 году.

Каждому третьему предприятию в ФРГ грозит банкротство

В Германии около трети компаний (29,2 процента) грозит банкротство, если действующие ограничительные меры в стране, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, продлятся более трех месяцев, сообщил в среду Институт экономических исследований в Мюнхене. По его данным, если ограничения сохранятся в течение полугода, то прекратить свое существование будут вынуждены 52,7 процента предприятий. Хуже всего ситуация в торговле: около 45 процентов фирм в нынешних условиях смогут продержаться не больше трех месяцев.