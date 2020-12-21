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Разрешение применять антикоронавирусную вакцину выдало Европейское агентство лекарственных средств. Согласие Еврокомиссии ожидается уже в течение 21 декабря.
Covid-19 vakcina
Covid-19 vakcina
© Reuters / Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник, 21 декабря, сертифицировало антикоронавирусную вакцину BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Ожидается, что Еврокомиссия одобрит применение этой вакцины в ЕС до рождественских праздников, вероятно, еще в течение 21 декабря.

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Вакцина BNT162b2 уже используется в целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. В Германии и многих других странах ЕС к вакцинации планируется приступить еще до конца текущего года.

По результатам исследований, эффективность BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, пока не выявлено. В испытаниях вакцины, которая снижает до минимального риск тяжелого течения атипичной пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.

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Deutsche Welle
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