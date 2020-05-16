В Евросоюзе ожидают роста нелегальной миграции после ослабления COVID-ограничений

Согласно недавнему докладу Европола, интенсивность нелегальной иммиграции в ЕС замедлилась из-за изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Теперь, поскольку воздушное сообщение в регионе фактически остановлено, а контроль на сухопутных границах усилен, контрабандистам, перевозящим нелегальных иммигрантов, пришлось искать иные пути доставки людей.

Европол считает, что за ослаблением ограничительных мер, введенных европейскими странами в связи с угрозой коронавируса, может последовать всплеск нелегальной иммиграции в Европу, передает "Интерфакс".

"Облегчение ограничений на путешествия и перемещения, вероятно, приведет к увеличению движения нелегальных мигрантов... поскольку они во время изоляции в значительной степени не могли перемещаться", - заявили в полицейской службе Евросоюза.

На этой неделе Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) обнародовало доклад, согласно которому пандемия может увеличить миграционные потоки в ЕС в случае, если эпидемия приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В то же время, напоминали в агентстве, пока что наблюдается сокращение миграции в ЕС.

"Продолжительная экономическая нестабильность и устойчивая нехватка перспектив в экономиках некоторых африканских стран может в среднесрочной перспективе спровоцировать еще одну волну нелегальной иммиграции в направлении ЕС", - предупредили в ведомстве.

В Европоле отмечают, что в нынешних условиях будут активнее использоваться небольшие лодки для переправы через реки и пролив Ла-Манш. Также иммигрантов будут прятать в грузовиках и товарных поездах, пересекающих границы.

Европол также обвинил Турцию в том, что раньше в этом году она помогала большим группам нелегалов пересекать границу с Грецией.

Европейские СМИ напоминают, что максимальное число иммигрантов, желавших получить убежище в Евросоюзе, пришлось на 2015 год - более 1 млн человек. Затем ЕС принял меры по сдерживанию миграционного потока, и в результате в 2019 году менее 123 тыс. человек обращались с аналогичными запросами к властям ЕС. В 2020 году это число пока составляет 22 тыс. человек.