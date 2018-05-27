Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке. Об этом сообщили в воскресенье, 27 мая, издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe со ссылкой на пакет мер борьбы с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая.
Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, поясняют СМИ. Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.
Издания Funke Mediengruppe также приводят слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера (Günther Oettinger), предложившего взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.
Британию заподозрили в тайном намерении остаться в ЕС (1)
Британские евроскептики заподозрили правительство...
Ирландия сказала историческое "Да" легализации абортов (3)
Более двух третей жителей Ирландии на референдуме 25 мая...
Суд Египта постановил на месяц заблокировать YouTube
Высший административный суд Египта принял 26 мая...
Ходивший по Луне астронавт Алан Бин скончался в больнице Хьюстона (6)
Американский астронавт Алан Бин, который будучи членом...
Премьер Грузии захотел приурочить вступление страны в НАТО к столетию со дня советской оккупации (31)
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил...
TOP новостей
Палангские бабушки становятся историей: время меняется (37)
Феномен палангских бабушек постепенно исчезает. Ранее...
Ультиматум торговцам: или лекарства, или алкоголь (13)
В парламенте рассматривают предложение министра...
Потрясенные трагедией соседи: убив двух человек он стрелял и в нас (14)
После двойного убийства в деревне Эйдинтай (Таурагский...
Элитное жилье: в какую цену продают самые дорогие квартиры? (2)
На порталах, где размещают объявления о продаже...