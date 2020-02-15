В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Туристка была госпитализирована в парижскую больницу Биша и с 25 января находилась в строгой изоляции. Состояние гражданки Китая быстро ухудшалось, несколько дней она провела в реанимации в критическом состоянии, сообщила Бузен, выступление которой транслировал канал BFMTV. Это первая зарегистрированная смерть от коронавируса за пределами Азии.

Дочь умершей пациентки, у которой тоже был выявлен коронавирус, находится в той же больнице. По словам Бузен, сейчас ее состояние больше не вызывает опасений, в ближайшее время ее выпишут. Всего во Франции было отмечено 11 случаев заражения коронавирусом, шестеро пациентов остаются в больницах. По словам министра, их состояние на сегодняшний день не вызывает беспокойства.

По последним данным, от коронавируса умерли 1527 человек, число заболевших превысило 67 тысяч человек. Более 8 тысяч человек вылечились. Больше всего летальных случаев приходится на Китай и в частности на провинцию Хубэй. До сих пор единичные случаи смерти заболевших отмечались в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

Заместитель директора Национального комиссии по здравоохранению Китая Ван Хэшен заявил, что борьба с распространением коронавируса вступила в решающую стадию. "Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, в городе Ухане, откуда началось распространение заболевания, работают примерно 80% всех врачей, мобилизованных из других частей Китая. Представитель комиссии по здравоохранению Лянь Ваннянь назвал хорошим знаком тот факт, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех китайских провинциях, кроме Хубэя, неуклонно снижается десять дней подряд.

В отдельных районах провинции Хубэй число заболевших, напротив, продолжает расти быстрыми темпами. Туда направлено более 25,6 тысячи медиков из других регионов Китая. В Ухане, где действует жесткий карантин, ввели новые меры предосторожности, запретив жителям покидать свои жилые комплексы (микрорайоны).

Как отмечает ТАСС, аналогичные меры существовали во многих районах Уханя и прежде: людям фактически запретили выходить за пределы квартиры. С 14 февраля ограничения распространились абсолютно на все части города. Микрорайоны могут покидать только медики, работники сферы транспорта и лица, участвующие в борьбе с пневмонией. На территорию жилого комплекса может попасть только человек, получивший для этого специальное разрешение.

В каждом жилом комплексе должен оставаться открытым для прохода только один выход, а в старых жилых комплексах или комплексах открытого типа должны предприниматься более строгие меры по изоляции, чтобы контролировать все перемещения по их территории.

Как говорится в заявлении властей Уханя, на выходах должно быть организовано круглосуточное дежурство, у входящих и выходящих нужно регистрировать и измерять температуру, передает РИА "Новости". Посторонним вход на территорию жилых комплексов без особых причин запрещен.

В Пекине в последние дни действуют аналогичные, но менее жесткие ограничения. Попасть во многие жилые комплексы можно только по специальной карточке, которая выдается в одном экземпляре на семью. Войти без нее на территорию компаундов, куда можно попасть только через одни ворота, посторонние не могут.

Схожие меры ввели власти города Хуанган провинции Хубэй. Там действуют строгие ограничения на передвижения жителей и перемещение транспорта, нарушителей будут наказывать в соответствии с законом.