В Европе появится независимое от ВОЗ ведомство по борьбе с пандемией

Страны Евросоюза должны скоординировать свои действия для борьбы с масштабными кризисами в сфере здравоохранения — такими, как нынешняя пандемия коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 11 ноября. "Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС. — Ред.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", — напомнила она, указав на "отсутствие подготовки, нехватку медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования".

Создание Европейского союза здравоохранения

Чтобы подобного не повторилось, Еврокомиссия (ЕК) хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС. "Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", — отметила Кириакидес. И добавила, что в наше время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна к ним лучше подготовиться.

Кроме того, в Брюсселе хотят расширить полномочия структур, связанных с вопросами здравоохранения. Так, Европейское агентство лекарственных средств должно будет отвечать не только за допуск вакцин и медикаментов на рынок, но и отслеживать нехватку лекарственных средств или медоборудования в странах ЕС и устранять ее на ранних этапах.

Также ЕК хочет укрепить Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме. В дальнейшем он сможет запрашивать данные по конкретной стране и давать ей соответствующие рекомендации. Например, в вопросе об использовании защитных масок, о чем ранее не могли договориться на протяжении месяцев.

Кто и когда получит вакцину от коронавируса

Пока такой союз еще не создан, однако в некоторых областях здравоохранения ЕС уже действует централизованно. Так, один из главных вопросов сейчас — как Еврокомиссия распределит вакцину, разработанную фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer. По словам еврокомиссара Кириакидес, дозы вакцины будут распределяться пропорционально количеству населения той или иной европейской страны. Государства-члены будут сами решать, кого вакцинировать в первую очередь.

Кириакидес не назвала сроки, в которые станет доступна вакцина, — пока еще не получено разрешение Европейского агентства лекарственных средств. Однако в ЕС, по ее выражению, делают все возможное, чтобы ускорить процесс, и разрешение выдадут как только будут предоставлены все необходимые данные.

По оптимистичным оценкам, первые дозы вакцины распределят между странами-членами ЕС в конце декабря — начале следующего года. Также, сообщила Кириакидес, были закуплены медицинские защитные материалы, чтобы предотвратить рост цен на мировом рынке.

В Европарламенте приветствуют создание союза здравоохранения

До сих пор страны-члены ЕС крайне неохотно передавали полномочия Брюсселю. В Еврокомиссии заверяют: договоры ЕС не будут изменены. Тем не менее, уверены в ЕК, хаос первой волны коронавируса продемонстрировал, что в этом вопросе необходимо ввести регулирование на общеевропейском уровне. И в Европарламенте эти планы только приветствуют.

Так, их полностью поддерживает эксперт немецких христианских демократов по вопросам политики здравоохранения в Европарламенте и врач Петер Лизе (Peter Liese). "В случае с пандемией COVID-19 мы слишком полагались на ВОЗ. Я очень ценю ее работу, но нужно признать, что и ВОЗ допускала ошибки. По моему мнению, под давлением Китая она слишком поздно объявила о чрезвычайной ситуации", — указал Лизе в интервью DW. Поэтому, полагает он, важно, чтобы Европа в будущем действовала независимо от Всемирной организации здравоохранения.

Лизе также выступает за усиление существующих ведомств, занимающихся охраной здоровья в ЕС. В марте-апреле во время первой волны пандемии Лизе, по его словам, работал врачом и не понаслышке знает о нехватке защитных масок и спецодежды. "Для многих врачей в Италии это означало смерть от COVID-19", — поясняет он, подчеркивая, что подобное больше не должно повториться.

Граждане стран ЕС ожидают действий от Брюсселя

Одобрили планы Еврокомиссии и представители немецких социал-демократов в Европарламенте. "ЕС должен положить конец отдельным национальным инициативам — таким, как несогласованное закрытие границ и остановка экспорта важных лекарственных средств и медицинской техники. Сообществу государств в конце концов нужно больше полномочий в сфере здравоохранения, чтобы они могли реагировать гармонично и согласованно", — заметил эксперт социал-демократов по вопросам политики в сфере здравоохранения, депутат Европарламента Тимо Вёлкен (Timo Wölken).

По его словам, путаница из-за разных подходов стран к борьбе с пандемией заставляет жителей ЕС чувствовать себя неуверенно и менее серьезно относиться к таким научно подтвержденным мерам, как ношение масок, социальное дистанцирование, проведение тестов или введение карантина.

"Граждане стран ЕС ожидают от нас, что мы будем действовать", — констатирует еврокомиссар Кириакидес. Но решение, признает она, — за национальными правительствами. Все зависит от того, извлекли ли они уроки из ошибок последних месяцев и готовы ли в будущем действовать с большей координацией усилий.