В 2012 году ряд неправительственных организаций и коалиций европейских стран выступил с инициативой объявить 4 августа Международным днем солидарности с гражданским обществом Беларуси. В этот день в 2011 году был задержан руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Этот международный день призван поддержать гражданских активистов Беларуси, которые продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенства права, новые идеи и инициативы, помогать людям. И все это — вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав: свободы собраний, объединения, выражения мнения — тех основ, без которых гражданское общество существовать не может", — отмечается в комментарии на правозащитном ресурсе spring96.org.

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Организаторы дня призывают неравнодушных граждан из разных стран с помощью акций в своих городах привлечь внимание к ситуации в Беларуси и поддержать тех, кто борется за свободу "в условиях постоянного давления и преследования". Символом дня стал голубой василек.

По информации правозащитников, солидарность с белорусскими коллегами выразили активисты в Санкт-Петербурге.

БелаПАН
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