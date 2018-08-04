"Этот международный день призван поддержать гражданских активистов Беларуси, которые продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенства права, новые идеи и инициативы, помогать людям. И все это — вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав: свободы собраний, объединения, выражения мнения — тех основ, без которых гражданское общество существовать не может", — отмечается в комментарии на правозащитном ресурсе spring96.org.

Организаторы дня призывают неравнодушных граждан из разных стран с помощью акций в своих городах привлечь внимание к ситуации в Беларуси и поддержать тех, кто борется за свободу "в условиях постоянного давления и преследования". Символом дня стал голубой василек.

По информации правозащитников, солидарность с белорусскими коллегами выразили активисты в Санкт-Петербурге.