В Европе отключили серверы плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России

Помимо отключения фонд добился конфискации улик и выдачи метаданных трёх голландских и двух зарубежных юридических лиц, связанных с Moonwalk.
По данным BREIN, на серверах Moonwalk находилась библиотека из 26 тысяч фильмов 10 тысяч сериалов. В последние месяцы до отключения владельцы системы загрузили 2,5 тысячи единиц контента. При этом он обслуживал большинство пиратских сайтов в рунете: HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн».
Впервые о Moonwalk заговорили в СМИ в феврале 2019 года. Тогда компания по кибербезопасности Group-IB разослала отчёт о крупных монополистах на рынке пиратского видео.
По данным экспертов система заработала в 2013 году и на начало 2019 года хранила 33,4 тысячи фильмов и сериалов, платя за это по 0,6 долларов за тысячу просмотров. Владельцы Moonwalk неизвестны, однако они получали деньги за встроенную в плеер рекламу — обычно, нелегальных онлайн-казино.
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