В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве

Министерство иностранных дел Франции выступило с критикой жесткого подавления оппозиционных акций в российской столице. Франция "осуждает задержания среди участников демонстрации оппозиции в Москве 3 августа", а также "явно чрезмерное применение силы" полицией, сказано в коммюнике МИД Франции, распространенном в воскресенье, 4 августа.

Париж, согласно этому заявлению, подтверждает "свою приверженность свободе выражения мнений во всех ее проявлениях, включая мирные демонстрации и участие в свободных и прозрачных выборах" и "призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в последние дни и выполнить свои обязательства как члена ОБСЕ и Совета Европы". Французский МИД уточнил, что "эти темы являются неотъемлемой частью" политического диалога с Москвой.

Ранее в тот же день посольство Великобритании в Москве призвало Россию выполнить свои обязательства в ОБСЕ и Совете Европы и обеспечить проведение свободных и справедливых выборов. "Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства.

Российское правительство должно выполнять свои обязательства в ОБСЕ и Совете Европы по проведению свободных, справедливых и инклюзивных выборов. Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов. — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) August 4, 2019



С похожим заявлением выступил и МИД Германии. "Задержания не были соразмерны мирному характеру протеста, который был направлен против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму", - говорится в заявлении германского министерства. "Повторяющиеся посягательства на гарантированное право на мирную демонстрацию и свободное выражение мнения нарушают международные обязательства России", - считают в Берлине.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в своем Twitter назвала право на свободу собраний и выражение мнений "основой демократии". Евросоюз, по ее словам, ожидает "немедленного освобождения" сотен мирных протестующих, "задержанных московской полицией во время демонстрации за свободные местные выборы".

🇷🇺 #Russia: Right to freedom of assembly & expression are fundamental to democracy, without any attempts to silence opposition representatives. 🇪🇺expects immediate release of over 600 peaceful protesters detained by police in #Moscow while demonstrating for fair local elections. — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) August 3, 2019



В Москве задержан 1001 человек

На акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа был задержан 1001 человек, сообщила общественная организация "ОВД-Инфо". Полиция проинформировала о порядка 600 задержанных, оценив общее число собравшихся в 1,5 тысячи человек. По данным очевидцев, на улицы вышли несколько тысяч человек.

Не менее 18 человек пострадали и после задержаний были отправлены в больницу. В отделениях полиции у многих отбирали телефоны, не давали им воду и еду, не пускали к задержанным адвокатов.

На участника акции в Москве завели уголовное дело

Против задержанного по фамилии Устинов возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщило агенство ТАСС 4 августа со ссылкой на источник.

Устинов подозревается в том, что он оказал сопротивление сотруднику Росгвардии. "У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии", - сказал собеседник ТАСС.