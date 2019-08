В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве

Министерство иностранных дел Франции выступило с критикой жесткого подавления оппозиционных акций в российской столице. Франция "осуждает задержания среди участников демонстрации оппозиции в Москве 3 августа", а также "явно чрезмерное применение силы" полицией, сказано в коммюнике МИД Франции, распространенном в воскресенье, 4 августа.

Париж, согласно этому заявлению, подтверждает "свою приверженность свободе выражения мнений во всех ее проявлениях, включая мирные демонстрации и участие в свободных и прозрачных выборах" и "призывает Россию незамедлительно освободить задержанных в последние дни и выполнить свои обязательства как члена ОБСЕ и Совета Европы". Французский МИД уточнил, что "эти темы являются неотъемлемой частью" политического диалога с Москвой.

Ранее в тот же день посольство Великобритании в Москве призвало Россию выполнить свои обязательства в ОБСЕ и Совете Европы и обеспечить проведение свободных и справедливых выборов. "Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства.



С похожим заявлением выступил и МИД Германии. "Задержания не были соразмерны мирному характеру протеста, который был направлен против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму", - говорится в заявлении германского министерства. "Повторяющиеся посягательства на гарантированное право на мирную демонстрацию и свободное выражение мнения нарушают международные обязательства России", - считают в Берлине.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в своем Twitter назвала право на свободу собраний и выражение мнений "основой демократии". Евросоюз, по ее словам, ожидает "немедленного освобождения" сотен мирных протестующих, "задержанных московской полицией во время демонстрации за свободные местные выборы".

🇷🇺 #Russia: Right to freedom of assembly & expression are fundamental to democracy, without any attempts to silence opposition representatives. 🇪🇺expects immediate release of over 600 peaceful protesters detained by police in #Moscow while demonstrating for fair local elections.