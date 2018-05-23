По ее словам, заключенное соглашение "принадлежит международному сообществу и было одобрено Советом Безопасности ООН".

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео объявил о "крупнейших санкциях в истории" и "беспрецедентном финансовом давлении на режим в Иране". По мнению Могерини, Помпео "не продемонстрировал, каким образом отказ от ядерного соглашения усилил или усилит степень защиты региона от ядерного вооружения".

Европа намерена придерживаться существующего соглашения, заявил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Сложившаяся ситуация непосредственно затрагивает интересы безопасности ФРГ и Европы в целом, считает министр.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позицию США правильной. Она обусловлена необходимостью укреплять безопасность и поддерживать мирный процесс, полагает Нетаньяху.

Отказ США от ядерного соглашения с Ираном

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране.

Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИДе сообщили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".