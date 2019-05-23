В Европе начались выборы в Европарламент

Нидерланды стали первым государством Евросоюза, где в четверг, 23 мая, начались выборы в Европарламент. Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама уже в 5.00 (6.00 мск).
Соцопросы назвали предпочтения нидерландцев на выборах в Европарламент
В голосовании могут принять участие почти 13 миллионов жителей страны. В 2014 году к избирательным урнам на выборах в Европарламент пришло около 37 процентов избирателей. Закроются избирательные участки в 21.00 (22.00 мск). Результаты выборов объявят уже в воскресенье, когда закончится голосование и в других странах Евросоюза.
По данным социологических опросов, лидерами голосования могут стать правящая консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром Марком Рютте, и правопопулистский "Форум за демократию" во главе с Тьери Боде. Они могут набрать по 15 процентов голосов избирателей.
Социал-демократическая Партия труда предположительно может получить 13 процентов. Один из ее ведущих функционеров Франс Тиммерманс стал кандидатом европейских социал-демократов на пост председателя Еврокомиссии.
В большинстве стран ЕС выборы в Европарламент пройдут в воскресенье
В четверг пройдут выборы в Европарламент и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна выходит из Евросоюза. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии.
В остальных странах Европейского Союза выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право принять участие в этих выборах.
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