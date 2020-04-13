В Европе изоляцию для пожилых людей могут продлить до конца 2020 года

"Без вакцины нам следует максимально ограничить контакты с пожилыми", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild, отметив, что вакцина против COVID-19 может появиться только концу года.
Особенно это касается пенсионеров, живущих в домах престарелых, где вирус распространяется быстро. "Я знаю, что это тяжело, изоляция в тягость. Но это вопрос жизни и смерти. Нам надо быть дисциплинированными и терпеливыми", - призвала фон дер Ляйен.
"Дети и молодежь смогут насладиться свободой передвижения в большей степени, чем старики и люди с хроническими заболеваниями", - отметила она.
Глава Еврокомиссии выразила уверенность в том, что именно европейская лаборатория сможет найти вакцину от коронавируса и, по ее прогнозам, произойдет это к концу 2020 года. "А чтобы гарантировать быструю вакцинацию, мы уже ведем переговоры с производителями", - добавила она.
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