Об этом сообщают издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe в субботу, 12 мая, со ссылкой на ответ министерства внутренних дел ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Список разыскиваемых получили 15 стран: Испания, Великобритания, Греция, Франция, Польша, Венгрия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швеция, Дания, Финляндия, Италия и Швейцария. В документе указаны имена 24 человек, в отношении которых ведутся следственные действия по подозрению в нарушении общественного порядка, поджоге и нанесении телесных повреждений.

В ходе саммита G20 ранены около 500 полицейских

Во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в начале июля 2017 года агрессивные экстремисты поджигали сооруженные ими баррикады, громили магазины, забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. Пострадали около 500 стражей порядка, были задержаны свыше 200 человек. Полиции пришлось применить водометы.

Многие из одетых в черное хулиганов в масках, по словам очевидцев, говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, агрессивные экстремисты, выступающие против капитализма, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20. В связи с беспорядками полиция объявила в розыск по Германии более 100 человек.

Сами сотрудники правоохранительных органов также в десятках случае были заподозрены в нанесении телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.