По мнению Пабрикса, возросшее количество поданных в Европарламент петиций и запросов отвлекает внимание от более важных вопросов, находящихся в компетенции ЕП.
"Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП", — заметил Пабрикс. Он подчеркнул, что, возможно, это происходит под влиянием России или приближающихся выборов.
Латвийский политик объяснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства. Это означает, что власти страны вправе сами решать и вести определенную политику и принимать решения. "Однако депутаты, осознавая, что это не является компетенцией ЕП и ЕС, пытаются так и эдак осветить эти вопросы", — сказал Пабрикс.
Пабрикс рассказал, что в Европаламенте есть особый комитет просмотра петиций, в котором часто продолжают рассматривать вопросы, не относящиеся к компетенции ЕС и EP, потому что "заложена такая традиция". "За последнее время такая активность сильно возросла, отвлекая внимание от реальных вопросов, которые ЕП надо бы решать", — сказал он.
Как сообщалось, Кабинет министров Латвии в начале декабря 2017 года концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.
Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года — дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.
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