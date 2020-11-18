Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к главе Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю с просьбой не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. "Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа", - говорится в обращении, опубликованном на сайте политика во вторник, 17 ноября.

Карлсбро также напомнила, что председателя Федерации хоккея Беларуси, главу наблюдательного совета минского "Динамо»" Дмитрия Баскова подозревают в том, что он лично участвовал в издевательствах над протестующими. Международная федерация, полагает политик, должна прекратить любое сотрудничество с Басковым до проведения независимого расследования.

16 ноября МИД Латвии внес Баскова в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Его подозревают в причастности к резонансному убийству 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко.

Белорусские спортсмены против проведения турнира в Минске

17 ноября на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в Facebook появилось видеобращение к IIHF, в котором также содержится призыв отказаться от проведения ЧМ в Минске. Среди записавших его лучшая центровая женского чемпионата мира 2010 года, известнаябаскетболистка Елена Левченко. Знаменитая спортсменка получила 15 суток административного ареста за участие в акциях протеста. По ее словам, она не совершала никаких преступлений и была арестована лишь за то, что у нее есть голос и она не могла молчать.

"Это самый массовый и беспрецедентный террор в Европе со времен 40-х годов прошлого века. Насколько честно проводить чемпионат мира в стране, закон в которой ничего не значит, а Олимпийская хартия ничего не стоит?", - отметила Левченко.

А руководитель общественной платформы "Голос" Павел Либер, также принявший участие в записи, рассказал, что 90 процентов из почти 400 тысяч белорусов, опрошенных организацией в ноябре 2020 года, проголосовали за перенос чемпионата. Либер считает, что это мнение народа, которое в цивилизованном демократическом обществе игнорировать нельзя.

Сборная Чехии может не поехать на турнир в Минск

Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что сборная его страны примет участие в ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси. "Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Лично я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет", - приводит его слова Ceska Televize.

Депутат бундестага считает проведение турнира в Минске "немыслимым"

Немецкий политик, председатель спортивной комиссии бундестага Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag) считает немыслимым проведение чемпионата мира в Минске. По словам политика, сложно представить себе картину, когда Александр Лукашенко пребывает в прекрасном настроении на трибуне для важных гостей, в то время как на улицах Минска его силы безопасности "избивают дубинками и арестовывают демонстрантов".

Между тем глава Немецкого хоккейного союза Франц Райндль (Franz Reindl) выразил надежду, что чемпионат мира пройдет так, "как это и было запланировано".

Решение может быть принято 18 ноября

В Швейцарии 18 ноября начнется двухдневное совещание правления Международной федерации хоккея, на котором должен решиться вопрос о месте проведения чемпионата мира 2021 года. 12 ноября после встречи с правительством Латвии, заявившем о готовности провести турнир без Беларуси, президент IIHF Рене Фазель заявил, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное для того, чтобы чемпионат мира прошел в двух странах, за которые проголосовал конгресс. Согласно первоначальному решению турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.