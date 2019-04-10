Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в нескольких кварталах Бруклина, населенных преимущественно ультраортодоксальными евреями, в связи со вспышкой кори.
Tymai
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Жителям очага инфекции предписано в обязательном порядке пройти вакцинацию. В противном случае им грозит штраф.

Многие ультраортодоксальные евреи выступают против прививок из религиозных соображений.

С 30 сентября в этой части Нью-Йорка зарегистрировано 285 случаев заражений. 246 заболевших — дети, сообщила глава городского департамента здравоохранения Оксирис Барбот.

Это крупнейшая с 1991 года вспышка кори в городе.

Корь — крайне заразное вирусное заболевание. Вирус быстро распространяется воздушно-капельным путем, болезнь часто протекает с осложнениями и может привести к пневмонии, ушным инфекциям и воспалению мозга.

Выступая на пресс-конференции, Барбот рассказала, что из 285 обратившихся за помощью 21 человек госпитализирован, а пятеро заболевших находятся в реанимации.

Летальных исходов не зафиксировано.

Согласно распоряжению мэра, любой непривитый от кори человек, находящийся на территории действия чрезвычайного положения, обязан пройти вакцинацию в течение 48 часов.

Родители детей старше шести месяцев обязаны либо вакцинировать своего ребенка, либо представить справку в случае, если прививка от кори уже сделана.

"Я хочу, чтобы все понимали, насколько это серьезно и насколько быстро это распространяется. Необходимо понимать, что ситуация стала еще более экстренной", — подчеркнул де Блазио.

В марте вспышка кори стала причиной введения чрезвычайного положения в графстве Рокленд, штат Нью-Йорк. Тогда власти ввели штраф в размере 500 долларов и тюремный срок до шести месяцев за появление непривитого человека в общественных местах.

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