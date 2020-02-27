В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Об этом в четверг, 27 февраля, в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV заявил министр социальных дел Танель Кийк.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован. "По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.

По его словам, заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги, воздушным и морским транспортом он не пользовался. Иностранец сам вызвал себе скорую помощь на Таллиннский автовокзал. В настоящее время эстонские власти выясняют информацию о других пассажирах этого автобуса.

По данным Департамента здоровья, заболевшего поместили в клинику инфекционных заболеваний при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

В последние дни Иран становится одним из эпицентров распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая. По данным на 26 февраля, число зафиксированных в Иране случаев заражения достигло 95, увеличившись за сутки более чем на 30. Из Ирана коронавирус попал в несколько соседних стран на Ближнем Востоке.

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Мерике Юрило, генеральный директор Департамента здравоохранения, Мартин Кадай, руководитель департамента неотложной медицинской помощи, и Агрис Коппел из Министерства социальных дел дают пресс-конференцию.

Юрило сообщил, что этот случай заражения произошел за рубежом - человек не был инфицирован в Эстонии, вероятно, в Иране. Он оставался там для более длительного рабочего визита.

Иранец почувствовал боль в горле и позвонил в 112. Он был немедленно госпитализирован. Затем были взяты образцы его крови. Результаты были получены ночью. С автобусной компанией немедленно связались утром. Другие пассажиры были идентифицированы. Им были даны инструкции о том, как действовать.

Юрило добавил, что Совет по здравоохранению дал рекомендации, как должны вести себя люди, которые возвращаются из зон риска. Например, дети могут оставаться дома без школы.

По возвращении из конкретных стран, затронутых вирусом Covid-19, родители будут получать двухнедельный больничный лист по уходу за ребенком. Этими странами являются Китай, Южная Корея, Иран, а также итальянские регионы Ломбардия и Венето. Детям рекомендовано в течение двух недель не посещать образовательные учреждения, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. Чтобы ребенок мог провести это время дома, врач будет выписывать его родителям лист нетрудоспособности, оплачиваемый государством.

В Эстонии не планируют объявлять чрезвычайное положение. В нынешней ситуации это не обязательно, считает Юрило. Однако не исключено, что некоторые события могут быть отменены. По словам Юрило, чрезвычайное положение будет объявлено, если возникнет эпидемия и система здравоохранения не сможет справиться с ней.

Кадай подтверждает, что в автобусе находилось 24 человека, в том числе водитель автобуса, зараженный человек и его дочь. За состоянием здоровья этих людей следят 14 дней. Им рекомендуется оставаться дома и избегать социальных контактов. "Болезнь проявляется не так быстро, в среднем на пятый-седьмой день", - заявил Кадай.

Кадай подтверждает, что зараженный иранец был в контакте с Латвией. Иранец прибыл из Турции и вылетел в Ригу. Каждая страна имеет дело со своими потенциальными инфекциями.