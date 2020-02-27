В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Об этом в четверг, 27 февраля, в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV заявил министр социальных дел Танель Кийк.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.
Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован. "По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.
По его словам, заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги, воздушным и морским транспортом он не пользовался. Иностранец сам вызвал себе скорую помощь на Таллиннский автовокзал. В настоящее время эстонские власти выясняют информацию о других пассажирах этого автобуса.
По данным Департамента здоровья, заболевшего поместили в клинику инфекционных заболеваний при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.
Более подробную информацию эстонские власти намерены предоставить в течение дня на специальной пресс-конференции.
Советник Департамента здоровья Ирина Донченко от комментариев пока также отказалась. "Мы созываем пресс-конференцию, на которой все расскажем", - сказала она rus.err.ee.
В последние дни Иран становится одним из эпицентров распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая. По данным на 26 февраля, число зафиксированных в Иране случаев заражения достигло 95, увеличившись за сутки более чем на 30. Из Ирана коронавирус попал в несколько соседних стран на Ближнем Востоке.
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