Организаторы мероприятия пригласили принять в нем участие всех, кто "мечтает жить в мире, в котором женщины наравне с мужчинами представлены в политике, СМИ, руководстве компаний, научном мире и других сферах жизни, а также получают одинаковую с мужчинами зарплату, имеют такие же возможности для карьерного роста и выбора профессии, и не сталкиваются с физическим и психологическим насилием".

Участниц призвали надеть самостоятельно изготовленные шарфы, шапки, рукавицы или носки красного, розового или лилового цвета.

Прошедший в Таллине "Женский марш" заявлен как часть всемирного движения, получившего начало в 2017 году в США, когда сотни тысяч женщин протестовали на улицах американских городов против вступления Дональда Трампа в должность президента США. 19 января подобные акции Women's March прошли во многих городах США, а также Берлине, Лондоне и других.