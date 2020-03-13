aA
Сегодня на пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк сказал, что в Эстонии коронавирус обнаружили уже у 41 человека и это число будет расти.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Imago / Scanpix

По его словам, случаи зафиксированы в Харьюмаа и Тартумаа, а также Сааремаа.

Всех данных о здоровье у министра нет, но пока зараженными были люди, не входящие в группу риска. Симптомы у них также нетяжелые. Большая часть пациентов находится на домашнем лечении. Сейчас сфера здравоохранения работает в обычно режиме, все получают лечение.

Министр отметил, что в ближайшее время количество зараженных будет расти и задача государства — сделать так, чтобы чтобы оно не росло слишком быстро.

Кийк отметил, что во всех странах количество реальных зараженных определенно больше, чем официальных диагнозов.

В самом начале пресс-коференции министр подчеркнул, что в фокусе — люди и нужно делать все для защиты их здоровья. ”Сейчас не время для того, чтобы веселиться. Сейчас время для того, чтобы беречь себя”, — отметил министр.

Смотрите видео с пресс-конференции!

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Более подробно о чрезвычайном положении можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

rus.delfi.ee
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве подтверждены 3 новых случая заражения коронавирусом (21)

В Литве подтверждены три новых случая заражения...

В Литве официально начался карантин: некоторые правила действуют с полуночи (83)

С целью пресечь распространение коронавируса в Литве...

Профессор рассказал, что надо делать, чтобы избежать вирусов: только мыть руки недостаточно (38)

Ситуация с коронавирусом и в Литве и во всем мире...

Gitanas Nausėda

Президент Литвы: может обсуждаться закрытие границ (13)

Закрытие границ Литвы из-за угрозы коронавируса...

Нештатная ситуация в Литве: предлагают вариант частичной занятости и возможность отстранения работника (9)

В Литве из-за угрозы коронавируса были предприняты...

|Maža didelių žinių kaina