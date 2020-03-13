По его словам, случаи зафиксированы в Харьюмаа и Тартумаа, а также Сааремаа.
Всех данных о здоровье у министра нет, но пока зараженными были люди, не входящие в группу риска. Симптомы у них также нетяжелые. Большая часть пациентов находится на домашнем лечении. Сейчас сфера здравоохранения работает в обычно режиме, все получают лечение.
Министр отметил, что в ближайшее время количество зараженных будет расти и задача государства — сделать так, чтобы чтобы оно не росло слишком быстро.
Кийк отметил, что во всех странах количество реальных зараженных определенно больше, чем официальных диагнозов.
В самом начале пресс-коференции министр подчеркнул, что в фокусе — люди и нужно делать все для защиты их здоровья. ”Сейчас не время для того, чтобы веселиться. Сейчас время для того, чтобы беречь себя”, — отметил министр.
Смотрите видео с пресс-конференции!
В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.
Более подробно о чрезвычайном положении можно прочитать ЗДЕСЬ.
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