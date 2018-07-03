Вооруженные силы Великобритании на своей странице сообщают, что на выходных в Эстонии умер рядовой Рис Миллер.
© DELFI / Domantas Pipas

Более точные обстоятельства выясняются. Известно, что мужчина скончался от повреждений, не связанных с военными действиями. ”Наши мысли — с женой и семьей погибшего”, — сообщается на странице.

Глава пресс-службы Сил обороны Эстонии, майор Арво Йыэсалу сказал Delfi, что такой случай, действительно, имел место и выразил от имени ведомства соболезнования близким усопшего. Исходя из договоренности между сторонами, более подробно эстонская сторона инцидент комментировать не может.

Пресс-секретарь британского контингента в Эстонии Джон Льёнс сказал Delfi, что Великобритания уже выступила с официальным заявлением и это все, что можно сейчас сказать. Точную причину смерти установит вскрытие. До этого момента вооруженные силы от комментариев воздерживаются.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Акции "Северного потока-1" хотят арестовать за долги "Газпрома" (8)

Украина может арестовать акции "Северного потока-1". Об...

Двое человек отравились неизвестным веществом близ Солсбери (17)

Полиция британского графства Уилтшир объявила о...

В Эстонии умер британский военнослужащий (20)

Вооруженные силы Великобритании на своей странице...

Пропавших в пещере в Тайланде детей через 10 дней нашли живыми (1)

Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10...

Белый дом исключил снятие санкций с России, пока она не откажется от Крыма (29)

Антироссийские санкции за присоединение Крыма будут...

TOP новостей

Организаторы питания на Празднике песни: еда хорошая (3)

Организаторы Праздника песни заявили, что проблема...

Еврокомисия предлагает Беларуси оценить сейсмобезопасноть БелАЭС

Еврокомиссия (ЕК) в среду официально обнародует отчет...

Торговая война заставляет задуматься о плане Б (7)

Литовские экспортеры с беспокойством наблюдают за...

В больнице вывесили "позорный лист" с фамилиями врачей и количеством назначенных анализов (9)

В приемном отделении Расейнской больницы вывесили...

Президент Литвы подписала законы к изменению пенсионной системы

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...