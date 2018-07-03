Более точные обстоятельства выясняются. Известно, что мужчина скончался от повреждений, не связанных с военными действиями. ”Наши мысли — с женой и семьей погибшего”, — сообщается на странице.

The Yorkshire Regiment is sad to announce the death of Private Reece Miller, a stalwart member of #1YORKS and a veteran of the Afghan conflict, who has died as a result of Non Battle Injury sustained whilst on duty in Estonia. Our thoughts are with his wife and family. #FFTB pic.twitter.com/OE3ylFbdJT— Yorkshire Regiment (@YORKS_REGT) July 3, 2018

Глава пресс-службы Сил обороны Эстонии, майор Арво Йыэсалу сказал Delfi, что такой случай, действительно, имел место и выразил от имени ведомства соболезнования близким усопшего. Исходя из договоренности между сторонами, более подробно эстонская сторона инцидент комментировать не может.

Пресс-секретарь британского контингента в Эстонии Джон Льёнс сказал Delfi, что Великобритания уже выступила с официальным заявлением и это все, что можно сейчас сказать. Точную причину смерти установит вскрытие. До этого момента вооруженные силы от комментариев воздерживаются.