В Эстонии умер британский военнослужащий

Более точные обстоятельства выясняются. Известно, что мужчина скончался от повреждений, не связанных с военными действиями. ”Наши мысли — с женой и семьей погибшего”, — сообщается на странице.
The Yorkshire Regiment is sad to announce the death of Private Reece Miller, a stalwart member of #1YORKS and a veteran of the Afghan conflict, who has died as a result of Non Battle Injury sustained whilst on duty in Estonia. Our thoughts are with his wife and family. #FFTB pic.twitter.com/OE3ylFbdJT— Yorkshire Regiment (@YORKS_REGT) July 3, 2018
Глава пресс-службы Сил обороны Эстонии, майор Арво Йыэсалу сказал Delfi, что такой случай, действительно, имел место и выразил от имени ведомства соболезнования близким усопшего. Исходя из договоренности между сторонами, более подробно эстонская сторона инцидент комментировать не может.
Пресс-секретарь британского контингента в Эстонии Джон Льёнс сказал Delfi, что Великобритания уже выступила с официальным заявлением и это все, что можно сейчас сказать. Точную причину смерти установит вскрытие. До этого момента вооруженные силы от комментариев воздерживаются.
Пропавших в пещере в Тайланде детей через 10 дней нашли живыми
Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10...
Белый дом исключил снятие санкций с России, пока она не откажется от Крыма (21)
Антироссийские санкции за присоединение Крыма будут...
Кризис в США: тотальная политическая война изматывает всех, кроме Трампа
Прерванные обеды, дорожные стычки, записки с угрозами....
Саакашвили потребовал назад гражданство Грузии, чтобы вернуться в местную политику (7)
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал...
TOP новостей
Глава МИД Литвы: оценка стресс-тестов БелАЭС – лишь начало пути
Подготовленный Европейской группой по надзору в сфере...
Суд: проект дата-центра под Вильнюсом представляет угрозу нацбезопасности Литвы (5)
Развивающая проект дата-центра рядом с Вильнюсом...
Суд разрешил взять под стражу 16-летнего подозреваемого в убийстве, оба свою вину признали (9)
3 июля конвой доставил в Вильнюсский участковый суд...
Премьер Литвы: Минску, возможно, не удастся завершить проект БелАЭС (117)
Литва надеется, что Республике Беларусь не удастся...
Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (12)
Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...