В Эстонии умер британский военнослужащий

Вооруженные силы Великобритании на своей странице сообщают, что на выходных в Эстонии умер рядовой Рис Миллер.
© DELFI / Domantas Pipas

Более точные обстоятельства выясняются. Известно, что мужчина скончался от повреждений, не связанных с военными действиями. ”Наши мысли — с женой и семьей погибшего”, — сообщается на странице.

Глава пресс-службы Сил обороны Эстонии, майор Арво Йыэсалу сказал Delfi, что такой случай, действительно, имел место и выразил от имени ведомства соболезнования близким усопшего. Исходя из договоренности между сторонами, более подробно эстонская сторона инцидент комментировать не может.

Пресс-секретарь британского контингента в Эстонии Джон Льёнс сказал Delfi, что Великобритания уже выступила с официальным заявлением и это все, что можно сейчас сказать. Точную причину смерти установит вскрытие. До этого момента вооруженные силы от комментариев воздерживаются.

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