"Слоняются тут везде, бросаются под колеса машин", — говорит хозяин хутора Андре Варе.

Хозяин хутора Ридала в Ляэнемаа Валди Круузмяэ в этом году из-за шакалов потерял около 200 овец. Мужчина сетует, что ему не остается ничего, кроме как прекратить разведение овец и перейти на коров, что потребует однако больших финансовых вливаний.

По мнению Круузмяэ, единственная возможность спасти поголовье — круглогодично отстреливать шакалов, но для этого необходимо внести в закон об охоте ряд поправок, чего государство пока не сделало. По его словам, с проблемой столкнулись и многие другие фермеры.

По словам пресс-секретаря Министерства окружающей среды Эстонии Кадри Каукси, в отношении шакалов действуют те же правила, что в отношении других мелких хищников, например, лисиц.

"Расходы за нанесенные мелкими хищниками последствия не подлежат возмещению, поскольку охота на них не ограничена количественно", — сказала Кауксии. Она добавила, что в этом году время охоты на шакалов было продлено на два месяца.

"Несмотря на отсутствие возмещения ущерба, необходимо несомненно сообщать о содеянном шакалами, поскольку на основании этого выдаются специальные разрешения на дополнительный отстрел", — сообщила Каукси.

В октябре 2014 года специалисты Тартусского университета провели анализ ДНК застреленного на территории Латвии животного и подтвердили, что это — золотистый шакал. Сотрудники института Silava полагают, что шакалы проникли в Латвию не из Эстонии, а с юго-востока.

В 2014 году золотистый шакал был внесен в список животных, на которых в Латвии разрешена охота. На этот подвид шакала можно охотиться с 15 июля по 31 марта. Эти сроки совпадают с отрезком, когда в Латвии разрешено вести охоту на волков.