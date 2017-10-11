"Слоняются тут везде, бросаются под колеса машин", — говорит хозяин хутора Андре Варе.
Хозяин хутора Ридала в Ляэнемаа Валди Круузмяэ в этом году из-за шакалов потерял около 200 овец. Мужчина сетует, что ему не остается ничего, кроме как прекратить разведение овец и перейти на коров, что потребует однако больших финансовых вливаний.
По мнению Круузмяэ, единственная возможность спасти поголовье — круглогодично отстреливать шакалов, но для этого необходимо внести в закон об охоте ряд поправок, чего государство пока не сделало. По его словам, с проблемой столкнулись и многие другие фермеры.
По словам пресс-секретаря Министерства окружающей среды Эстонии Кадри Каукси, в отношении шакалов действуют те же правила, что в отношении других мелких хищников, например, лисиц.
"Расходы за нанесенные мелкими хищниками последствия не подлежат возмещению, поскольку охота на них не ограничена количественно", — сказала Кауксии. Она добавила, что в этом году время охоты на шакалов было продлено на два месяца.
"Несмотря на отсутствие возмещения ущерба, необходимо несомненно сообщать о содеянном шакалами, поскольку на основании этого выдаются специальные разрешения на дополнительный отстрел", — сообщила Каукси.
В октябре 2014 года специалисты Тартусского университета провели анализ ДНК застреленного на территории Латвии животного и подтвердили, что это — золотистый шакал. Сотрудники института Silava полагают, что шакалы проникли в Латвию не из Эстонии, а с юго-востока.
В 2014 году золотистый шакал был внесен в список животных, на которых в Латвии разрешена охота. На этот подвид шакала можно охотиться с 15 июля по 31 марта. Эти сроки совпадают с отрезком, когда в Латвии разрешено вести охоту на волков.
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