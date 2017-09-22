В пятницу, 22 сентября, в Эстонии Харьюский уездный суд признал виновным в причинении тяжких телесных повреждений сирийского беженца, который в марте этого года поджег свою супругу в предоставленной им квартире в таллиннском районе Ласнамяэ. В качестве наказания ему назначили 10-летнее тюремное заключение.
Asociatyvi nuotr.
© Pixabay nuotr.

7 марта около 17.30 скорая помощь получила вызов в квартиру одного из домов таллиннского района Ласнамяэ, где женщина получила тяжелые ожоги и обратилась за помощью сама.

Полиция пришла к выводу, что произошедшее не могло быть несчастным случаем.

"Несчастный случай исключен", — заявила вскоре после происшествия старший прокурор Саския Каск в Таллиннском окружном суде. По ее словам, причиной возгорания женщины стал авиационный бензин, который при приготовлении пищи не используется. Речь идет о легковоспламеняющейся жидкости, которая продается в строительных магазинах. Полуторалитровая емкость стоит несколько евро. Средство используется для предотвращения коррозии и отчистки изделий из натурального волокна.

Пострадавшую женщину ввели в искусственную кому, чтобы избавить от боли. Около 70% поверхности тела женщины получили ожоги второй и третьей степени. В самом начале состояние потерпевшей оценивалось как крайне критическое, и ей было сделано несколько операций.

В августе женщина покинула больницу.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Взрыв в метро Лондона: предъявлено обвинение 18-летнему юноше

Британские власти предъявили обвинения в попытке...

В Эстонии сирийца приговорили к 10 годам за поджог жены

В пятницу, 22 сентября, в Эстонии Харьюский уездный суд...

Ким Чен Ын назвал Трампа сумасшедшим, а угрозы США "объявлением войны" (17)

США и Северная Корея усиливают вербальные атаки друг...

НАТО считает подозрения по "Западу-2017" оправданными (114)

В НАТО уверены, что ее подозрения относительно...

Вето Додона не остановило парламент Молдовы (7)

Парламент Молдовы повторно принял 12 законопроектов,...

TOP новостей

Президент Литвы: в борьбе с коррупцией компромиссов быть не может (74)

В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может,...

Север Литвы накрыл ливень: объявлена экстремальная ситуация (3)

Литву , в особенности северный и северо-восточный...

Все больше жителей декларирует отъезд из Литвы (135)

На сегодняшний день свой отъезд из Литвы уже...

В деле о политической коррупции – подозрения в адрес Движения либералов и Партии труда  комментарии Шимашюса и Масюлиса (21)

В одном из крупнейших дел о политической коррупции...

Produktų kainos Lenkijos parduotuvėje

За покупками в Польшу: на пути ждали два неприятных сюрприза (41)

Середина сентября, много времени прошло в поисках...