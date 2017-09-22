В Эстонии сирийца приговорили к 10 годам за поджог жены

7 марта около 17.30 скорая помощь получила вызов в квартиру одного из домов таллиннского района Ласнамяэ, где женщина получила тяжелые ожоги и обратилась за помощью сама.
Полиция пришла к выводу, что произошедшее не могло быть несчастным случаем.
"Несчастный случай исключен", — заявила вскоре после происшествия старший прокурор Саския Каск в Таллиннском окружном суде. По ее словам, причиной возгорания женщины стал авиационный бензин, который при приготовлении пищи не используется. Речь идет о легковоспламеняющейся жидкости, которая продается в строительных магазинах. Полуторалитровая емкость стоит несколько евро. Средство используется для предотвращения коррозии и отчистки изделий из натурального волокна.
Пострадавшую женщину ввели в искусственную кому, чтобы избавить от боли. Около 70% поверхности тела женщины получили ожоги второй и третьей степени. В самом начале состояние потерпевшей оценивалось как крайне критическое, и ей было сделано несколько операций.
В августе женщина покинула больницу.
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