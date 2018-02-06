Ляэнеский спасательный центр сообщил эстонскому порталу Delfi, что в Пярнуском заливе на расстоянии примерно 500 метров от берега микроавтобус провалился под лед на пути к небольшому острову Манилайд. Глубина в месте инцидента составляет около 4 метров.

Два человека сумели спастись: они доставлены на берег и переданы медикам. По словам спасенных людей, в микроавтобусе остались еще четыре человека. Но спасатели внутри автобуса никого не обнаружили.

По словам местного жителя, компания людей хотела попасть на паром, но когда выяснилось, что тот идет на Кихну, то решили проехать по льду до острова Манилайд на автомобиле. Мужчина также добавил, что двое спасенных мужчин употребляли алкоголь.

Как отмечается, в данном месте нет и никогда не было официальной дороги по льду Пярнуского залива.