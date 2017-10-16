В воскресенье около 13:30 мужчина на Петровской площади в Нарве пытался совершить самосожжение, тяжелых травм мужчина не получил.
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По предварительным данным, это был гражданин России, который, по его словам, протестовал против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

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