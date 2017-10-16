По предварительным данным, это был гражданин России, который, по его словам, протестовал против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

Поехали на выборы в Нарву, тут вдруг россиянин решил себя поджечь в центре города. Говорит, ущемляют русских. Обошлось ожогом руки, задержан pic.twitter.com/7pcW6o8Auz— Dave Frenkel (@merr1k) October 15, 2017