В столице Эстонии Таллине в субботу, 24 февраля, прошел военный парад по случаю 100-летия создания независимого эстонского государства. В торжественном мероприятии приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, а также закупаемые Эстонией у Южной Кореи самоходные гаубицы К-9 и мотострелковая техника из Украины.

На параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot, доставленная накануне в Эстонию. На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии, прошли также знаменные группы из Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Украины и США.

Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты ВВС и погранохраны Эстонии, а также два вертолета США UH-Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 ВВС Дании. Завершила пролет авиации эскадрилья восьми истребителей F-16 ВВС США.

Основа военного сдерживания

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас в своей речи назвал пребывание войск НАТО в Эстонии главным фактором военного сдерживания. "Сила наших союзнических отношений кроется в единстве. Это арматура, вокруг которой залит самый сильный всех времен военный союз. Для Эстонии это означает присутствие союзников. Это основа военного сдерживания", - сказал он.

Террас отметил, что военнослужащие Эстонии готовы реагировать там, где от них ждут помощи. "Они служат наряду с французами и британцами, американцами и финнами и солдатами многих других стран. Мы должны быть бдительными и готовыми к сложным миссиям вдали от дома", - подытожил командующий эстонской армией.

Между тем председатель эстонского парламента Эйки Нестор в заявлении по случаю 100-летия независимости страны констатировал, что независимость Эстонии еще никогда прежде не была защищена так хорошо, как в настоящее время.