Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.
27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.
Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.
На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата, представляющие десять партий, а также 15 независимых кандидатов. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-ный избирательный порог.
Основная борьба развернется между ведущей правящей Центристской партией во главе с премьер-министром Юри Ратасом и крупнейшей оппозиционной праволиберальной Партией реформ, представляющей интересы крупного капитала. Проводимые регулярно опросы общественного мнения предсказывают победу то одной, то другой партии с результатом в 28-30%.
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