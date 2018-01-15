Реализация этого проекта, по мнению бизнесменов, обойдется в 0,5 миллиарда евро. Предприниматели надеются собрать необходимую сумму при помощи инвесторов, пенсионных фондов и банковских займов.

В планах Хейна — построить два моста. Первый мост должен соединить Сааремаа и материк, после чего второй мост свяжет острова Сааремаа и Хийумаа. Строительство предлагают начать в 2020 году.

Жители эстонских островов приветствуют проект, но он вдохновляет не всех. Так, руководитель Фонда инвестиций Swedbank Кристьян Тамла сказал, что с проектом моста на Сааремаа связаны слишком большие риски и неопределенность, в том числе в разрезе вопроса влияния на окружающую среду.

Сааремаа — самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага. Площадь — 2673 кв. км при населении менее 30 тысяч человек. Его полуостров Сырве является северной границей Рижского залива. Четвертый по величине остров Балтийского моря после островов Зеландия, Фюн и Готланд.

Сааремаа соединен с соседним островом Муху дамбой через пролив Вяйке-Вяйн, по которой проложена дорога. А между островом Муху и материком (порт в поселке Виртсу) налажена паромная переправа.

Второй по величине эстонский остров Хийумаа лежит в 6 км севернее самой северной точки Сааремаа, полуострова Паммана. Площадь Хийумаа

— 989 кв.км. У северного побережья Хийумаа расположен единственный город острова — Кярдла. Население острова — 10 900 человек. Жителей острова называют хийумаасцами.