Как сообщил Департамент полиции и погранохраны Эстонии, по поводу случившегося он предоставил две разных версии.

"Нам он утверждал, что не получал гражданства РФ, но унаследовал его в детстве по отцу, но говорил и то, что ходатайствовал о получении второго гражданства, будучи молодым — до поступления в школу пограничников", — поведало ведомство.

Остается неясным как и когда экс-пограничник на самом деле получил российское гражданство. По закону, нельзя трудиться в органах с иным гражданством. При этом у чиновника был доступ к особо важным данным, так как он трудился на границу Эстонии и России на Нарвском погранпункте.

Как сообщила эстонская полиция, этот человек трудился в их рядах с 2008 года: то есть, все это время он имел двойное гражданство. Мужчина — гражданин Эстонии по рождению, и, по его собственным словам, оповестил государство о наличии двойного гражданства при устройстве на службу. По словам ведомства, при выяснении обстоятельств это утверждения подтверждения не нашло.