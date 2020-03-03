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Департамент здоровья Эстонии подтвердил сегодня, 3 марта, второй случай заражения новым китайским коронавирусом в стране. У заразившегося человека легкие симптомы, и он находится под наблюдением у себя дома.
В Эстонии обнаружили второго больного коронавирусом. Он вернулся из Италии
© PA / Scanpix

Инфицированный прибыл 29 февраля самолетом из Бергамо (Северная Италия) в Ригу, в Эстонию приехал на личном транспорте. Поскольку у больного легкие симптомы, то он находится под контролем медиков дома.

Департамент здоровья выясняет сейчас, с кем больной контактировал, связывается с ними и дает необходимые рекомендации.

Напомним, что первым выявленным в Эстонии больным был проживающий в Эстонии иранец, который вернулся после посещения родины 27 февраля на автобусе из Риги. В настоящее время он выздоравливает.

У попутчиков заболевшего иранца на данный момент симптомов заболевания нет.

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