В Эстонии обнаружили второго больного коронавирусом. Он вернулся из Италии

Инфицированный прибыл 29 февраля самолетом из Бергамо (Северная Италия) в Ригу, в Эстонию приехал на личном транспорте. Поскольку у больного легкие симптомы, то он находится под контролем медиков дома.
Департамент здоровья выясняет сейчас, с кем больной контактировал, связывается с ними и дает необходимые рекомендации.
Напомним, что первым выявленным в Эстонии больным был проживающий в Эстонии иранец, который вернулся после посещения родины 27 февраля на автобусе из Риги. В настоящее время он выздоравливает.
У попутчиков заболевшего иранца на данный момент симптомов заболевания нет.
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