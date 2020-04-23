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В четверг, 23 апреля ученые Тартуского университета начинают исследование коронавируса в Эстонии.
В Эстонии начинается выборочное тестирование жителей на коронавирус
© AFP / Scanpix

Исследование будет состоять из опроса и тестирования на коронавирус. Всего планируется опросить и проверить на наличие вируса 16 000 человек. Респонденты будут выбираться случайным образом на основании данных регистра народонаселения.

Исследование будет проводится в течение трех месяцев и будет состоять из восьми блоков (”волн”) длительностью в неделю каждый. В рамках каждого блока будет опрошено и протестировано 2000-4000 человек.

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Первая волна начинается сегодня: 2000 человек получат электронное письмо от фирмы AS Emor с приглашением на участие и опросником. С пожилыми людьми, не имеющими возможности заполнить электронный опросник, свяжутся по телефону.

Участие в исследовании добровольное. От участия можно отказаться в любой момент.

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