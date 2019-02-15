В Эстонии на центральном полигоне Сил обороны в результате несчастного случая 27-летняя младший лейтенант 1-ой пехотной бригады получила тяжелое ранение и позже скончалась в больнице.
© Reuters / Scanpix

Трагический инцидент на полигоне случился 13 февраля, сообщает Генеральный штаб Сил Обороны Эстонии. По предварительным данным, смертельное ранение женщина-офицер получила от собственного служебного оружия. Для выяснения всех деталей происшествия возбуждено уголовное дело.

Погибшая женщина-офицер начала свою службу в силах обороны Эстонии в 2014 году солдатом срочной службы. После прохождения срочной службы и службы младшим унтер-офицером она поступила в Высшую военную школу Сил Обороны, окончив ее в 2018 году.

В знак траура по погибшей во всех частях сил обороны Эстонии приспущены государственные флаги.

rus.delfi.ee
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