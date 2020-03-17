aA
За последние сутки в Эстонии было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, по положению на утро 17 марта общее число зараженных достигло 225. Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья Эстонии.
В Эстонии коронавирус выявлен у 225 человек
© AP / Scanpix

В сообщении отмечается, что с 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1 625 тестов на COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом по-прежнему легкие симптомы. По данным департамента, большинство зараженных в Эстонии - люди средних лет. Среди инфицированных мало детей, а также пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую опасность.

Статьи по теме:
Сделано 742 теста: новых случаев коронавируса в Литве во вторник утром не установлено
В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны  (3)

Большинство случаев заболевания протекают в легкой форме, почти пациенты находятся на домашнем лечении. Госпитализированы два человека, один из которых находится в Пярну, а второй - в Тарту. Оба пациента находятся в стабильном состоянии.

С учетом растущего распространения вируса, Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, сосредоточившись на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.

При этом из-за того, что ситуацию с вирусом начали вовремя брать под контроль, Департамент здоровья исключает итальянский сценарий в Эстонии.

Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.

На данном этапе основной приоритет в Эстонии - не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний.

Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.

Чрезвычайное положение в Эстонии


В связи со вспышкой коронавируса правительство с 12 марта объявило в Эстонии чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позднее правительство не изменит решение.

В рамках чрезвычайного положения закрыты школы и университеты, запрещено проведение публичных мероприятий, введены ограничения на сообщение с островами, закрыты спортивные залы и клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты, музеи, театры и кинотеатры, введен запрет на въезд в страну граждан иностранных государств, а с 17 марта все въезжающие в Эстонию лица должны будут провести две недели в изоляции.

DELFI
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Военно-транспортный самолёт доставил из Германии более 30 литовцев (8)

Военно-транспортный самолёт Spartan ВВС Литвы в...

В Литве учрежден специальный коронавирусный фонд: пожертвовать деньги может каждый (63)

Для снижения последствий коронавируса ( COVID-19 ) и...

Планируете визит в поликлинику? Что надо знать (29)

Только на самом деле неотложная помощь, тщательно...

В Литве выявлен еще один случай коронавируса - на этот раз у вернувшегося из ЮАР  дополнено (66)

В ночь на вторник в Литве был выявлен еще один случай...

TOP новостей

Плохие новости для находящихся за границей: проживание и возвращение придется оплачивать за свой счет (7)

"Только в критическом случае люди могут рассчитывать,...

Карантин в Вильнюсе: как работают автосервисы, что творится на рынках, и что люди делают в магазинах (13)

Даже в условиях карантина в связи с угрозой...

В Литве выявлен еще один случай коронавируса - на этот раз у вернувшегося из ЮАР  дополнено (66)

В ночь на вторник в Литве был выявлен еще один случай...

Планируете визит в поликлинику? Что надо знать (29)

Только на самом деле неотложная помощь, тщательно...

В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны (3)

После того как в Литве объявили карантин в связи с...

|Maža didelių žinių kaina