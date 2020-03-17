В Эстонии коронавирус выявлен у 225 человек

В сообщении отмечается, что с 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1 625 тестов на COVID-19.
У большинства пациентов с коронавирусом по-прежнему легкие симптомы. По данным департамента, большинство зараженных в Эстонии - люди средних лет. Среди инфицированных мало детей, а также пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую опасность.
Большинство случаев заболевания протекают в легкой форме, почти пациенты находятся на домашнем лечении. Госпитализированы два человека, один из которых находится в Пярну, а второй - в Тарту. Оба пациента находятся в стабильном состоянии.
С учетом растущего распространения вируса, Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, сосредоточившись на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.
При этом из-за того, что ситуацию с вирусом начали вовремя брать под контроль, Департамент здоровья исключает итальянский сценарий в Эстонии.
Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.
На данном этапе основной приоритет в Эстонии - не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний.
Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.
Чрезвычайное положение в Эстонии
В связи со вспышкой коронавируса правительство с 12 марта объявило в Эстонии чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позднее правительство не изменит решение.
В рамках чрезвычайного положения закрыты школы и университеты, запрещено проведение публичных мероприятий, введены ограничения на сообщение с островами, закрыты спортивные залы и клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты, музеи, театры и кинотеатры, введен запрет на въезд в страну граждан иностранных государств, а с 17 марта все въезжающие в Эстонию лица должны будут провести две недели в изоляции.
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