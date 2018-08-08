У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.
Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера.
Силы обороны начали поисковую операцию, в которой используются также вертолеты.
В случае, если кем-либо будут замечены предметы, которые могут быть частями ракеты или самой ракетой, Силы обороны призывают ни в коем случае их не трогать, отойти в сторону и сообщить о находке по телефону 717 1900 или 112. Также Силы оборны призывают не предпринимать самостоятельных поисков ракеты.
По словам командующего Военно-воздушными силами Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос, о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать.
Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут эстонские ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО. "Если имела место техническая неисправность, нет смысла говорить о чем-то наказании. Сейчас приоритет - безопасность населения", - сказал Валге.
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