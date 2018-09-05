4 сентября Харьюский уездный суд по ходатайству государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене.

КАРО и госпрокуратура Эстонии подозревают двух граждан страны в государственной измене и передаче секретных данных российскому Главному разведывательному управлению Генштаба ВС РФ. Подозреваемые, майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас (1980 г.р.), и его отец Петр Полин (1953 г.р.), задержаны и находятся под стражей.

По данным портала, один из подозреваемых во время совершения преступления служил в Силах обороны Эстонии. По утверждениям прокурора, преступления совершались в течение не менее пяти лет. Есть подозрение, что пара подозреваемых получала от ГРУ деньги за их сообщения.

По роду своей службы майор Метсавас имел доступ к документам по развитию артиллерийских подразделений Сил обороны. Старший из подозреваемых, Петр Волин помогал в установлении контакта с ГРУ. В советское время Волин служил в пограничных войсках КГБ СССР.

Главнокомандующий Рихо Террас отмечает, что "Денис Метсавас служил в Силах обороны с 1998-го года и оставлял впечатление надежного челвоека. Но оказалось, что мы имели дело с предателем". Прокурор Инна Омблер заявила: "Подозреваемые передавали госсекреты и шифрованные сообщения ГРУ Генштаба ВС РФ".

Отмечается, что оба задержанных имеют гражданство Эстонии — это важно, потому что в государственной измене можно обвинить только граждан ЭР. Известно, что ранее Денис Метсавас вступил в конфликт с поп-музыкантом Сергеем Крутихиным.