В ЕС впервые применен новый механизм распределения беженцев

213 беженцев на судне Ocean Viking будут распределены в соответствии с новым порядком, утвержденным в сентябре. Механизм был согласован четырьмя странами, включая ФРГ.
Pabėgėliai
© Reuters / Scanpix

Италия, Германия, Франция и Мальта впервые задействовали новый механизм распределения беженцев, спасенных в Средиземном море. Для приема 213 мигрантов со спасательного судна Ocean Viking, которые были спасены организациями "Врачи без границ" и SOS Méditerranée, четыре страны совместно обратились в Еврокомиссию с просьбой применить механизм распределения, предварительно согласованный в сентябре после длительных обсуждений. Об этом объявили в итальянском министерстве иностранных дел в субботу, 23 ноября.

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Также в субботу итальянская береговая охрана спасла в Средиземное море более 140 человек, плывших на судне длиной приблизительно в десять метров, которое перевернулось примерно в одной морской миле (1,8 километра) от берега Лампедузы. По словам выживших, еще около 20 заключенных пропали без вести. К их поискам привлечены два самолета организации европейской пограничной и береговой охраны Frontex.

О подписании соглашения между четырьмя странами было объявлено 23 сентября. По словам главы МВД Финляндии, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения. В тот же день власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну Ocean Viking.

Deutsche Welle

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