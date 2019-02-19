У глав МИД ЕС есть понимание, что ограничительные меры должны вводиться адресно. Штрафные меры распространятся на восемь граждан РФ, пишет Deutsche Welle.
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Главы МИД стран Евросоюза поддержали введение санкций в отношении россиян, причастных к захвату украинских кораблей и задержанию моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в понедельник, 18 февраля, по итогам министерской встречи в Брюсселе.

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По словам Могерини, достигнут "политический консенсус" относительно того, что ограничительные меры будут вводиться адресно — против отдельных лиц.

Агентство AFP при этом уточняет, что санкции предусматривают заморозку в ЕС активов восьми граждан РФ, им также будет запрещен въезд в Евросоюз.

По данным агентства, фамилии россиян не разглашаются, до 25 февраля согласованное министрами решение будет детально изучено экспертами.

Дополнительные санкции против Москвы

Глава МИД Украины Павел Климкин еще в декабре призывал страны ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы. Конкретно он предлагал ввести штрафные меры против отдельных россиян и российских портов.

Российская береговая охрана в конце ноября применила силу для предотвращения прохода трех украинских кораблей через Керченский пролив в Азовское море. При этом сами корабли, а также их команды общей численностью 24 человека были арестованы. Страны ЕС еще в декабре потребовали от Москвы их безоговорочного освобождения, подчеркнув, что у России "нет оправданий для применения военной силы".

Deutsche Welle
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