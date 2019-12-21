В Еврокомиссии с осторожностью реагируют на санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Потенциальное влияние санкций на европейские компании в настоящее время изучается, заявили в субботу, 21 декабря, в Брюсселе. "ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - цитирует информагентство dpa неназванного источника в Еврокомиссии. Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы "Северный поток - 2" работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.
Благодаря газовой директиве ЕС, которая вступила в силу в 2019 году, теперь существуют четкие правила для всех трубопроводов из третьих стран на европейском газовом рынке, отмечает агентство. Для Еврокомиссии вопрос "Северного потока - 2" является весьма деликатным, так как в проект тесным образом вовлечена Германия, но при этом ряд других стран ЕС настроены категорически против газопровода.
Санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"
Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2". В Германии назвали санкции "вмешательством", но заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям. В свою очередь в Москве раскритиковали решение США.
В ЕС сдержанно реагируют на санкции США против "Северного потока - 2" (3)
В Брюсселе заявили, что не поддерживают санкции против...
"Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов до конца 2019 года (1)
"Газпром" согласился выполнить решение Стокгольмского...
США в рамках "сдерживания России" ввели санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" (6)
Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на...
Швейцарская компания приостановила строительство "Северного потока - 2" (28)
Из-за санкций США фирма Allseas приостановила...
Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа (10)
В рамках подписанного документа, Москва и Киев...
TOP новостей
Шокирующая правда: 15-летние и в Вильнюсе не умеют ни читать, ни писать (61)
Несмотря на то, что когда идет речь о нищете чаще всего...
Актуально: как в праздники будут работать магазины
Все крупные торговые центры в Литве не будут работать...
Экономист – об экономическом чуде и о том, когда Литва будет жить лучше чем когда-либо (133)
Чудеса происходят как в мировой так и в литовской...
В Лукишской тюрьме поставили ёлку, а двор - будто из фильма ужасов. Что поразило гостей? (4)
Во дворе бывшей Лукишской тюрьмы, расположенной в самом...
В праздники ночные автобусы в Вильнюсе будут ездить чаще (1)
Городские власти призывают вильнюсцев ездить в...