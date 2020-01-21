В ЕС разморожены активы "Газпрома", арестованные по иску "Нафтогаза"

Власти Англии, Уэльса, Нидерландов и Люксембурга сняли арест и обеспечительные меры с активов российской компании "Газпром", которые были блокированы по требованию украинского "Нафтогаза". Об этом говорится в сообщении "Газпрома", обнародованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации вечером в понедельник, 20 января.
Активы, о которых идет речь, были арестованы в феврале 2018 года в рамках судебного спора "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Ранее "Нафтогаз" сообщал, что добился ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую 2,56 млрд долларов.
Решение Стокгольмского арбитража
Англия и Уэльс уведомили "Газпром" об отмене арестов 14 января, Нидерланды - 10 января, а Люксембург - 11 января. Арест произошел в рамках разбирательства сторон из-за контракта на транзит газа. По решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" около 2,9 млрд долларов за газ, недопоставленный при транзите.
В феврале 2018 года долг "Газпрома" перед украинским концерном составлял 2,56 млрд долларов, но сумма выросла из-за просрочки по выплатам. Летом 2018 года "Нафтогаз" начал принудительно взыскивать деньги с российской компании. "Газпром" ходатайствовал о приостановке процесса, но украинской стороне удалось обжаловать решение.
В декабре 2019 года Россия и Украина заключили новый договор о транзите газа в Европу через украинскую территорию, а также мировое соглашение, предусматривающее отказ от взаимных судебных претензий по газовым контрактам от 2009 года. В рамках этого соглашения "Газпром" также выполнил решение Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов.
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